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Dünya

ABD'de mortgage başvurularında düşüş devam etti

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı 7 haftalık yükselişinin ardından ilk kez gerileme kaydederken, mortgage başvuruları düşüş göstermeye devam etti.

Dilara Zengin Okay  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
ABD'de mortgage başvurularında düşüş devam etti

Washington

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 27 Ekim ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,1 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular önceki haftaya kıyasla yüzde 1, yeniden finansman başvuruları yüzde 4 düştü.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,9'dan yüzde 7,86'ya inerek art arda 7 hafta kaydettiği yükselişin ardından ilk kez geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,08'den yüzde 7,14'e çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının yüksek kalmaya devam etmesi nedeniyle başvuruların art arda üçüncü haftada azaldığını belirtti.

30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının hafif bir düşüş kaydettiğine işaret eden Kan, ancak oranın 23 yılın en yüksek seviyelerine yakın kalmaya devam ettiğini aktardı.

Kan, yüksek faiz oranlarının etkisinin hem satın alma hem de yeniden finansman piyasalarında hissedilmeye devam ettiğini belirterek, satın alma başvurularının 1995'ten bu yana, yeniden finansman başvurularının ise Ocak 2023'ten bu yana en düşük seviyesine gerilediğini kaydetti.

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