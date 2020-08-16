Euro
8.75
Dolar
7.37
BIST 100
1,083.83
Altın
1,944.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Dominik Cumhuriyeti'nde bir araya geldi.
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 172 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1095 artarak 172 bin 630'a yükseldi.

Dildar Baykan   | 16.08.2020
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 172 bini aştı

Washington DC


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 4 artışla 5 milyon 532 bin 270'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1095 artarak 172 bin 630'a çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 904 bini, test yapılanların sayısı 70 milyon 246 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 317 bin 832 vakayla Brezilya, 2 milyon 600 bin 164 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 621 bin 625 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 569 bin 637 vakayla Florida ve 556 bin 969 vakayla Teksas takip ediyor.

 Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 172 bini aştı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 48 bin 500'ü aştı
Tedbirlere uyulmaması, sağlık çalışanlarının moralini bozuyor
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 147 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 172 bini aştı

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 172 bini aştı

Parmaklıklar ardındaki maske üretimi 25 milyona yaklaştı

THY'nin eylül ayı uçuş planı belli oldu

ABD'de Cincinnati'deki saldırılarda 4 kişi öldü

ABD'de Cincinnati'deki saldırılarda 4 kişi öldü
İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD BMGK yaptırımlarını geri getiremeyeceğini biliyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD BMGK yaptırımlarını geri getiremeyeceğini biliyor
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı