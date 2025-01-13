Dolar
35.50
Euro
36.20
Altın
2,672.31
ETH/USDT
3,053.50
BTC/USDT
90,737.00
BIST 100
9,754.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Dolar endeksi Kasım 2022’den bu yana ilk defa 110’u geçti

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini düşürme ihtimalinin azaldığına dair beklentiler nedeniyle Kasım 2022’den bu yana ilk defa 110’un üzerine çıktı.

Emre Gürkan Abay  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Dolar endeksi Kasım 2022’den bu yana ilk defa 110’u geçti

Moskova

Dolar, ABD'de geçen hafta açıklanan ve beklentilerden çok daha güçlü gelen istihdam raporundaki verilerinin ardından avro ve sterlin karşısında güçlendi.

Avrupa’da ABD doları avro karşısında 1,020034 ve İngiliz sterlini karşısında 1,213122 seviyelerine gelirken, dolar endeksi de Kasım 2022’den bu yana ilk defa 110’un üzerine çıktı.

Analistler, ABD’deki güçlü ekonomik verilerin yanı sıra yüzde 2 hedefine ulaşmayan enflasyon oranı nedeniyle Fed’in faiz indirimlerini asgari düzeyde tutacağına yönelik beklentilerin doları gelişen ve gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı daha cazip hale getirdiğini belirtiyor.

Öte yandan, Avrupa’nın başat ekonomilerinde yaşanan durgunluk dönemi de doların güçlenmesini destekleyen bir başka unsur olarak ön plana çıkıyor.

Dolar endeksi, ABD’deki başkanlık süreci ve Donald Trump’ın kazanmasıyla başlayan yükselişini sürdürürken, uzmanlar, ABD’de yeni yönetimin uygulaması beklenen tarifelerin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabileceği ve bu durumun Fed’i faiz indirimleri konusunda daha da temkinli yapabileceğine işaret ediyor.

Kovid-19 salgını ve küresel çapta yüksek faiz ortamına ilişkin endişelerle Eylül 2022'de 114,8 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi, bu endişelerin etkisinin azalmasıyla Kasım 2022'den itibaren 110 seviyesinin altına gerilemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de oluşan sis bulutu havadan görüntülendi
Sarp Sınır Kapısı'ndan 2024'te 5 milyonu aşkın yolcu geçişi oldu
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-38" operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni evlenecek gençlerimize faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz
MİT, Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakaladı

Benzer haberler

Dolar endeksi Kasım 2022’den bu yana ilk defa 110’u geçti

Dolar endeksi Kasım 2022’den bu yana ilk defa 110’u geçti

Suriye’de PKK/YPG’nin son çırpınışları: Fransa terörün yeni hamisi olmaya mı hazırlanıyor?

Kuzey Kore’den Kursk’a: Ukrayna savaşının genişleyen etki alanı

Avrupalı uzmana göre AB, Musk'a karşı adım atmaya "temkinli" yaklaşıyor

Avrupalı uzmana göre AB, Musk'a karşı adım atmaya "temkinli" yaklaşıyor
Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı 24'e yükseldi

Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı 24'e yükseldi
Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı Waltz: "Trump-Putin görüşmesi için hazırlıklar sürüyor"

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı Waltz: "Trump-Putin görüşmesi için hazırlıklar sürüyor"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet