Dolar
14.67
Euro
16.30
Altın
1,943.70
ETH/USDT
3,358.20
BTC/USDT
46,500.00
BIST 100
2,233.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 979 bin 872'ye çıktı

ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1179 artarak 979 bin 872'ye yükseldi.

Mücahit Oktay   | 31.03.2022
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 979 bin 872'ye çıktı

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 37 bin 864 artarak 80 milyon 57 bin 322 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1179 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 979 bin 872'ye çıktı.

California, 9 milyon 99 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 735 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 885 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 88 bin 879 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 87 bin 355, Florida'da ise 73 bin 138 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,8'ine en az bir doz, yüzde 69,7'sine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,5'ine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 255 milyondan fazla kişiye ilk doz, 217 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 97 milyondan fazla kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 979 bin 872'ye çıktı
Çin'de son 24 saatte 1839, Hong Kong'da 6 bin 981 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 14 bin 993 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Kovid-19 bu yıl bitebilir
DSÖ, virüs patojenlerinin küresel takibi için 10 yıllık plan hazırladı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 979 bin 872'ye çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 979 bin 872'ye çıktı

Afganistan'ın komşuları ABD'ye el koyduğu ülke varlıklarını iade etmesi çağrısı yaptı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı

Kremlin: ABD'nin Moskova'daki işleyişi anlamaması endişe verici

Kremlin: ABD'nin Moskova'daki işleyişi anlamaması endişe verici

İran, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırımlara tepki gösterdi

İran, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırımlara tepki gösterdi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un okul arkadaşı Haham Schneier, Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendirdi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un okul arkadaşı Haham Schneier, Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendirdi