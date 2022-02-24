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Dünya

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 942 bine yaklaştı

Islam Doğru   | 24.02.2022
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 942 bine yaklaştı

New York

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 707 artarak 941 bin 909'a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 81 bin 363 artarak 78 milyon 731 bin 240 oldu.

Ülkede 2 bin 707 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 941 bin 909'a çıktı.

California 8 milyon 931 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 594 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 818 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 84 bin 468 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 84 bin 211, Florida'da ise 68 bin 955 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,1'ine en az bir doz, yüzde 68,9'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 44,9'una ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 253 milyondan fazla kişiye ilk doz, 215 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 93 milyonu aşkın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.

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ABD
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