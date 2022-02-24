Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyuracağı bir konuşma yapacak
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracağı bir konuşma yapacak.
Washington
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, bugün Washington DC yerel saatiyle 12.30'da (TSİ 20.30) konuşacak.
Biden, dün yaptığı yazılı açıklamada G7 liderleri ile görüşmesi sonrası Rusya'ya Ukrayna'ya askeri harekatı için ABD ve müttefikleri tarafından uygulanacak yeni yaptırımları duyuracağı bir konuşma yapacağını ifade etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.