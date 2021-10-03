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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 700 bin 941'e yükseldi

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 614 artışla 700 bin 941'e çıktı.

Islam Doğru   | 03.10.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 700 bin 941'e yükseldi

New York


Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 37 bin 565 artarak 43 milyon 658 bin 833 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 614 artışla 700 bin 941'e ulaştı.

California, 4 milyon 731 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 83 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 620 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 69 bin 246 ile ilk sırada yer alırken, bu sayı Teksas'ta 65 bin 785, New York'ta 55 bin 434 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 77,5'ine en az bir doz, yüzde 67'den fazlasına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 214 milyon 870 binden fazla kişiye ilk doz, 185 milyon 143 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 700 bin 941'e yükseldi
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