Euro
8.99
Dolar
7.40
BIST 100
1,540.21
Altın
1,855.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 429 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1854 artarak 429 bin 511'e yükseldi.

Mücahit Oktay   | 25.01.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 429 bini geçti

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 134 bin 220 artışla 25 milyon 705 bin 299'a çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1854 artarak 429 bin 511'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 15 milyon 410 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 299 milyon 84 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 173 bin küsur ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 256 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 649 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 42 bin 388 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 672 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 844 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oxfam: Salgın küresel ekonomik dengesizliği artırdı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 642 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 429 bini geçti
Zimbabve kabinesinden bir bakan daha Kovid-19 nedeniyle öldü
AB'den iç ve dış seyahatleri zorlaştırma adımı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 429 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 429 bini geçti

İsrail'de Kovid-19 karantinasını protesto eden Ultra-Ortodoks Yahudilerden 4 kişi gözaltına alındı

Rusya'dan Navalnıy gösterilerini destekleyen paylaşımları nedeniyle ABD'ye protesto notası verildi

Sağlık Bakanı Koca: Bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz

Sağlık Bakanı Koca: Bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz
'Hastalık karşısında ne kadar aciz olduğumuzu gördüm'

'Hastalık karşısında ne kadar aciz olduğumuzu gördüm'
ABD'de biri hamile 5 kişi evde ölü bulundu

ABD'de biri hamile 5 kişi evde ölü bulundu