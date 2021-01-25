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Dünya

İran lideri Hamaney suikasta uğrayan nükleer bilimci Fahrizade'nin ailesiyle görüştü

İran lideri Ali Hamaney, başkent Tahran'da suikasta kurban giden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin ailesiyle bir araya geldi.

Muhammet Kurşun   | 25.01.2021
İran lideri Hamaney suikasta uğrayan nükleer bilimci Fahrizade'nin ailesiyle görüştü

Tahran

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, İran lideri Fahrizade'nin hayattayken pek tanınmadığını ve bunun da onun samimiyetinin göstergesi olduğunu ifade ederek, nükleer bilimcinin ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. 

Nükleer programın kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım 2020'de Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

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