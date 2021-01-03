Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 359 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 254 artarak 358 bin 704'e yükseldi.

Hakan Çopur   | 03.01.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 359 bine yaklaştı Fotoğraf: Neal Waters/AA

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 287 bin 62 artışla 20 milyon 906 bin 94'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 2 bin 254 artarak 358 bin 704 oldu.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyon 362 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 256 milyon 750 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Ülkede California eyaleti 2 milyon 393 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken bu eyaleti 1 milyon 801 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 354 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 38 bin 244 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 328 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 716 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor. Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı Hindistan'da 149 bini, Brezilya'da ise 195 bini aşmış durumda.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 359 bine yaklaştı
Suudi Arabistan, Kovid-19 dolayısıyla kapattığı tüm sınır kapılarını yeniden açtı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 102 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'u yenen Hambolat: Sevdiklerinden uzak durmanın verdiği psikolojik yük, en az hastalığın kendisi kadar ağır

Benzer haberler

Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 171'e yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 359 bine yaklaştı

Irak'taki İran'a yakın cepheden 'ABD askerleri ülkeden çıkarılsın' çağrısı

Irak'taki İran'a yakın cepheden 'ABD askerleri ülkeden çıkarılsın' çağrısı
Irak Hizbullahı: Bugün ABD Büyükelçiliğine girmeyeceğiz

Irak Hizbullahı: Bugün ABD Büyükelçiliğine girmeyeceğiz
Bilim Kurulu üyesi İlhan: Sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu yüz yüze eğitimin başlamasında belirleyicilerden olacak

Bilim Kurulu üyesi İlhan: Sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu yüz yüze eğitimin başlamasında belirleyicilerden olacak