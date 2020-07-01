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Sağlık

TÜBA Kovid-19 yayınıyla küresel salgını mercek altına aldı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), "Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği" başlıklı kitabını yayımladı.

Sefa Şengül   | 01.07.2020
TÜBA Kovid-19 yayınıyla küresel salgını mercek altına aldı

Ankara

Türkiye Bilimler Akademisi'nden (TÜBA), yapılan açıklamada, Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Özer ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Dr. Öğr. Üyesi Cem Korkut'un editörlüğünde, salgının insan hayatına ilişkin etkisinin araştırıldığı yayının, kapsamının genişliği ve yer verilen detaylar, öngörüler, analizler dolayısıyla bir ilk olma özelliği taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, kitapta, sağlıktan eğitime, bilişim teknolojilerinden siyaset bilimine, ekonomiden uluslararası ilişkilere, ticaretten felsefeye, yapay zeka çalışmalarından sosyolojik tahlillere, çevre ve tarımdan uzay ve kutup çalışmalarına kadar geniş yelpazede salgın sonrası dönem için öngörüler yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada kitabın içeriği hakkında bilgi veren Şeker, "İlk bölümde salgınların tarihteki rolüne değinilirken sağlık sistemleri, eğitim, Ar-Ge çalışmaları ve akademik yayınlar çerçevesinde yaşanması beklenen dönüşümler hakkında öngörülerde bulunuldu. İkinci bölümde ise dünya uluslararası politiği, devletler ve küresel sistemdeki gelişmeler bağlamında ele alındı." ifadelerini kullandı.

Üçüncü bölümde tüm dünyadaki ekonomi, ticaret, turizm, lojistik, alanındaki değişimler ile istihdam şekilleri ve işletmelerdeki dönüşüme odaklanılarak Türkiye merkezli analizlere de yer verildiğine dikkati çeken Şeker, “Dördüncü bölümde ise küresel salgın sonrasındaki yeni normalin felsefi, psikolojik, sosyolojik, dini boyutuna değinilmiş ayrıca teo-politik değerlendirmeler yapıldı. Beşinci ve son bölümde ise küresel salgın sonrasında çevre, bilişim teknolojileri, gıda güvenliği, tarım, enerji, uzay çalışmaları, kutup çalışmaları gibi çeşitli bilim disiplinleri açısından yaşanan ve yaşanacak gelişmelere dikkat çekilirken medya, spor ve eğlence sektörünün geleceği masaya yatırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Şeker, geçmiş salgın dönemlerinin sağlıklı analizi yapılarak günümüz ile farklılıkları ve etki alanları değerlendirildiğinde küresel salgının oluşturduğu toplumsal değişimin yansımalarının iyi okunması gerektiğini vurgulayarak, "Tarihsel değerlendirmeye bağlı olarak post-pandemik dönem stratejilerinin belirlenmesi, normalleşme sürecinin sevk ve idaresinin daha sağlıklı gerçekleştirilmesini mümkün kılacak." ifadelerine yer verdi.


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