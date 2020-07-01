Euro
7.68
Dolar
6.85
BIST 100
115,786.70
Altın
1,781.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
New York Belediye binası önünde protesto gösterileri gerçekleşiyor
logo
Dünya, Koronavirüs

'ABD Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın tüm stokunu satın aldı' iddiası

ABD'nin, yeni tip koronavirüs tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı ilaca ait tüm stokları satın aldığı öne sürüldü.

Bilal Acar   | 01.07.2020
'ABD Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın tüm stokunu satın aldı' iddiası

Londra

KORONAVİRÜS HABERLERİ

The Guardian gazetesinin internet sitesindeki haberde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan Remdesivir'e ait 3 aylık stokun ABD tarafından satın alındığı ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 500 bin dozun üzerinde Remdesivir satın aldığı, bu miktarın, ilacı üreten firmanın temmuz ayı üretim kapasitesinin tamamına, ağustos ve eylül üretim kapasitesinin de yüzde 90'ına denk geldiği belirtildi.

Yapılan satın alımla ilaca ihtiyaç duyan diğer ülkelerin 3 ay boyunca bunu tedarik edemeyeceğine dikkat çekilen haberde, ABD'nin ilaç üzerindeki tek taraflı eyleminin derin endişe uyandırdığı kaydedildi.

İlk olarak Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde SARS ve MERS koronavirüslerine karşı etkili olduğu tespit edilen Remdesivir'in, Kovid-19 hastalarının tedavi sürecini 15 günden 11 güne düşürme yönünde fayda sağladığı bildirilmişti.

Trump, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), Kovid-19 tedavisi için Remdesivir'e "acil durum onayı" verdiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'ABD Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın tüm stokunu satın aldı' iddiası
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Bağcılar'da 6 bin iş yeri denetlendi
Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Dünya genelinde 186 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

'ABD Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın tüm stokunu satın aldı' iddiası

'ABD Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın tüm stokunu satın aldı' iddiası

İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Libya’da kararlı ve caydırıcı olan kazanacak

İngiliz hükümetinden Huawei konusunda U dönüşü sinyali

İngiliz hükümetinden Huawei konusunda U dönüşü sinyali
TÜBA Kovid-19 yayınıyla küresel salgını mercek altına aldı

TÜBA Kovid-19 yayınıyla küresel salgını mercek altına aldı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 600 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 600 bini geçti