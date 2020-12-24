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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 334 bini geçti

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 487 artarak 334 bin 328'e ulaştı.

İslam Doğru   | 24.12.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 334 bini geçti Fotoğraf: Justin L. Stewart /AA

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 236 bin 363 artışla 18 milyon 923 bin 693'e yükseldi. 

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 487 artarak 334 bin 328'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 11 milyon 104 bini geçerken ülke genelinde 240 milyon 152 binden fazla test yapıldı. 

Ülkede Kaliforniya eyaleti 2 milyon 10 binden fazla vakayla ilk sırada yer alırken bu eyaleti 1 milyon 656 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 234 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında ise 36 bin 883 ile ABD'de New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 130 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 366 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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