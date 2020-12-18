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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 318 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 235 artarak, 317 bin 929'a yükseldi.

Islam Doğru   | 18.12.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 318 bine yaklaştı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 226 bin 791 artışla 17 milyon 628 bin 578'e ulaştı. 

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 235 artarak 317 bin 929'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı 10 milyon 294 bini geçerken, toplam test sayısı 228 milyon 614 bine yaklaştı.

Ülkede California eyaleti 1 milyon 759 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 556 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 168 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 36 bin 101 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 855 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 987 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 111 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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