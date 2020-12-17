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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 315 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 469 artarak 314 bin 694'e yükseldi.

Islam Doğru   | 17.12.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 315 bine yaklaştı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 245 bin 808 artışla 17 milyon 401 bin 787'ye ulaştı. 

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 469 artarak 314 bin 694'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 10 milyon 175 bini geçerken, toplam test sayısı 226 milyon 752 bine yaklaştı.

Ülkede California eyaleti 1 milyon 714 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 540 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 155 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 945 ile ilk sıradaki New York, vaka sayısında 844 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 953 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 42 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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