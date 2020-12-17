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Dünya

ABD'de 60 milyondan fazla kişiyi etkileyen kar fırtınasında 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin doğu yakasında 60 milyondan fazla kişiyi etkileyen sezonun ilk kar fırtınasında 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Islam Doğru   | 17.12.2020
ABD'de 60 milyondan fazla kişiyi etkileyen kar fırtınasında 4 kişi hayatını kaybetti

New York

Kuzey Carolina’dan Maine eyaletine kadar ülkenin doğu sahillerini etkisi altına alan fırtına nedeniyle, en az 14 eyalette alarma geçildi.

Yetkililer, Kuzey Carolina, Virginia ve Pennsylvania’da meydana gelen kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek, bazı bölgelerde görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

On binlerce kişi elektriksiz kaldı

Poveroutage sitesine göre dün gece Virgina’da 35 bin, New York ve New Jersey civarında 12 bin, ve Massachusetts’de 9 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

ABD'nin kuzeydoğusunda, dünden bu yana yüzlerce uçuş iptal edildi, tren ve feribot seferleri ertelendi.

Ulusal Meteoroloji Servisi, sezonun ilk kar fırtınasında New York şehrine, geçen kış yağan toplam kardan daha fazla kar düştüğünü belirterek, kar kalınlığının bazı bölgelerde 60 santimetreye ulaştığını açıkladı.

New York'ta okullar uzaktan eğitime geçti. Kar fırtınası nedeniyle dün geceden beri bir kısmı durdurulan bir kısmı da ertelenen toplu ulaşım seferlerinin bugün öğleden sonra tekrar rutin akışına dönmesinin beklendiği bildirildi.

ABD basını, New York, Pennsylvania, Connecticut ve Maryland dahil birçok eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test merkezlerinin kapatıldığını, yetkililerin, kar fırtınasının Pfızer/BioNTech aşısının hastanelere dağıtımına potansiyel etkisini gözlemlediğini duyurdu.

Ulusal Meteoroloji Servisi, kar fırtınasının bugün akşama doğru Maine ve Cape Cod’a doğru ilerleyerek sona ermesini beklediklerini açıkladı.

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