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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 210 bin 835'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 939 artarak 210 bin 835'e çıktı.

Mücahit Oktay   | 30.09.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 210 bin 835'e yükseldi

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD, dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 43 bin 420 artışla 7 milyon 408 bin 66'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 939 artarak 210 bin 835'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 649 bini, yapılan test sayısı 106 milyon 188 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 816 bin 287 vakayla California listenin başında bulunurken, bu eyaleti 783 bin 468 vakayla Teksas ve 704 bin 568 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 233 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 245 binden fazla vakayla Hindistan ve 4 milyon 780 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 210 bin 835'e yükseldi
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