Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 611'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1029 artarak 105 bin 611'e yükseldi.

Islam Doğru   | 31.05.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 611'e yükseldi

New York

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 1029 artarak 105 bin 611'e çıktı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 23 bin 318 artarak 1 milyon 818 bin 983'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1029 artarak 105 bin 611'e çıktı.

ABD'yi, 501 bin 985 vakayla Brezilya, 405 bin 843 vakayla Rusya ve 286 bin 308 vakayla İspanya izliyor.

- Salgının merkezi New York

Öte yandan, salgın hız kesse de New York, halen ABD'de Kovid-19'dan en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 378 bin 951 vakanın görüldüğü eyalette 29 bin 829 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 161 bine yakın vakayla New Jersey ve 119 bine yakın vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şu ana kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 17 milyon 300 bini, iyileşen sayısı da 535 bini geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 611'e yükseldi
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 956'ya yükseldi
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 58 bini geçti
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acil durum hastaneleri ülkemizin yüz akı olacaklardır

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 611'e yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 611'e yükseldi

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 956'ya yükseldi

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 58 bini geçti

Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi

Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'de son 24 saatte 2, Güney Kore'de 27 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte 2, Güney Kore'de 27 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Doğu Karadeniz'in gözdesi Ayder Yaylası turizm sezonuna hazırlanıyor

Doğu Karadeniz'in gözdesi Ayder Yaylası turizm sezonuna hazırlanıyor