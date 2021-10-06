Dolar
8.89
Euro
10.26
Altın
1,759.41
ETH/USDT
3,616.30
BTC/USDT
54,643.00
BIST 100
1,371.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Yunanistan’dan aşılılar için özgürlükleri genişletme kararı

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikası olanlar için özgürlüklerin genişletileceğini duyurdu.

Derya Gülnaz Özcan   | 06.10.2021
Yunanistan’dan aşılılar için özgürlükleri genişletme kararı

Atina

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde dahi aşı olanların herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacağını kaydetti.

Hiçbir bölgede kısmi de olsa sokağa çıkma kısıtlaması veya sosyal mekanlarda müzik yasağı olmayacağını belirten Plevris, vaka sayılarının yükselmesi ve yeni tedbirlere ihtiyaç duyulması halinde uzman görüşüne başvurmaya devam edeceklerini belirtti.

Plevris, cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni düzenleme ile sadece aşı olan vatandaşlara açık olan kapalı eğlence merkezi, kafe ve lokantalarda müşterilerin herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacağını, çalışanlar için ise mevcut tedbirlerin devam edeceğini söyledi.

Aşı sertifikasına sahip olmayanların da faydalanabileceği diğer eğlence merkezlerinde ise kısıtlamaların devam edeceğini kaydeden Plevris, 15 gün sonunda uygulamanın sonuçlarının değerlendirileceğini ve buna göre yeni kararlar alınacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan’dan aşılılar için özgürlükleri genişletme kararı
ABD'de Kovid-19 geçen yıla göre bu sene daha fazla can aldı
İsveç kalp iltihabı nedeniyle Moderna aşısının gençlerde kullanımını durdurdu
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1971 kişi öldü
Kovid-19'a yakalananların parmaklarında oluşan lezyonların sebebi ortaya çıktı

Benzer haberler

Yunanistan’dan aşılılar için özgürlükleri genişletme kararı

Yunanistan’dan aşılılar için özgürlükleri genişletme kararı

Doktor anne kız omuz omuza Kovid-19 hastalarını iyileştirmeye çalışıyor

ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1971 kişi öldü

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 63. turu Ankara’da yapıldı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 63. turu Ankara’da yapıldı
AB'de Kovid-19'a karşı tam aşılanan yetişkin nüfusun oranı yüzde 75'i geçti

AB'de Kovid-19'a karşı tam aşılanan yetişkin nüfusun oranı yüzde 75'i geçti

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı Isparta ile 23'e yükseldi

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı Isparta ile 23'e yükseldi