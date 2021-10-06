Dolar
8.89
Euro
10.26
Altın
1,759.41
ETH/USDT
3,616.30
BTC/USDT
54,643.00
BIST 100
1,371.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Doktor anne kız omuz omuza Kovid-19 hastalarını iyileştirmeye çalışıyor

Bolu'da aynı hastanede çalışan uzman doktor Ferda Aksel ile kızı doktor Doğa Aksel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastaları iyileştirmek için fedakarca mücadele ediyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 06.10.2021
Doktor anne kız omuz omuza Kovid-19 hastalarını iyileştirmeye çalışıyor

Bolu

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde görevli doktor Ferda Aksel, yaptığı açıklamada, salgın döneminde bütün sağlık çalışanlarının birbirlerine destek olduğunu belirtti.

Kızıyla aynı hastanede görev yaptığını bildiren Aksel, "Anne kız birbirimize destek oluyoruz. Salgın şartlarında yaşamaktan, hatta çalışmaktan hepimiz yorulduk. Görüyoruz ki Kovid-19 kişiden kişiye geçip yayılırken, direnci zayıf olanları yatağa düşürüyor." ifadelerini kullandı.

Aksel, kendisini koruyan, kurallara uyan ve aşılarını yaptıranların virüse karşı dayanıklı olduğunu vurgulayarak, toplum bağışıklığının sağlanması için vatandaşlardan aşı olmalarını, maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan’dan aşılılar için özgürlükleri genişletme kararı
ABD'de Kovid-19 geçen yıla göre bu sene daha fazla can aldı
İsveç kalp iltihabı nedeniyle Moderna aşısının gençlerde kullanımını durdurdu
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1971 kişi öldü
Kovid-19'a yakalananların parmaklarında oluşan lezyonların sebebi ortaya çıktı

Benzer haberler

Yunanistan’dan aşılılar için özgürlükleri genişletme kararı

Yunanistan’dan aşılılar için özgürlükleri genişletme kararı

Doktor anne kız omuz omuza Kovid-19 hastalarını iyileştirmeye çalışıyor

ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1971 kişi öldü

AB'de Kovid-19'a karşı tam aşılanan yetişkin nüfusun oranı yüzde 75'i geçti

AB'de Kovid-19'a karşı tam aşılanan yetişkin nüfusun oranı yüzde 75'i geçti

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı Isparta ile 23'e yükseldi

İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı Isparta ile 23'e yükseldi
Türkiye'de 29 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 29 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti