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İstanbul Çekmeköy'de plastik deposu ve hurdalık olarak kullanılan alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.
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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 769'a yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 97 artarak 599 bin 769'a çıktı.

Mücahit Oktay   | 14.06.2021
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 769'a yükseldi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 4 bin 520 artışla 33 milyon 462 bin 314'e yükseldi.

Ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 97 artarak 599 bin 769 olarak kayıtlara geçti.

California, 3 milyon 801 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 977 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 332 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California, 63 bin 193 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 549 ve Texas'ta 51 bin 929 olarak kayıtlara geçti.

143 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 173 milyondan fazla kişiye ilk doz, 143 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 29 milyon 510 bini aşkın vakayla Hindistan ve 17 milyon 412 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 487 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 374 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

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