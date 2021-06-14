Euro
10.19
Dolar
8.40
BIST 100
1,456.92
Altın
1,867.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Çekmeköy'de plastik deposu ve hurdalık olarak kullanılan alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.
logo
Dünya

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii askeri mahkemede yargılanmaya başladı

Suu Çii, hakkındaki lisanssız polis telsizi bulundurmak ve Kovid-19 yasaklarını çiğnemek suçlamalarına ilişkin savunma yaptı.

Ömer Faruk Yıldız   | 14.06.2021
Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii askeri mahkemede yargılanmaya başladı Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

Kuala Lumpur

Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilen ve gözaltına alınan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin yargılanma süreci başladı.

Myanmar basınında yer alan haberlere göre Suu Çii, hakkındaki suçlamalar karşısında savunma yapmak üzere başkent Nepido'daki askeri mahkemede hakim karşısına çıktı.

Duruşmanın ardından basına konuşan avukatı Khin Maung Zaw, Suu Çii'nin duruşma sırasında hafif diş ağrısı çektiğini fakat sağlığının yerinde olduğunu aktardı.

Avukat Zaw, ilk duruşmasında Suu Çii'nin, lisanssız polis telsizi bulundurmak ve Kovid-19 yasaklarını ihlal etmek suçlamalarına ilişkin savunma yaptığını ifade etti.

Suu Çii'nin yarınki duruşmada ise "devlet sırları kanununu ihlal" suçlamaları karşısında savunma yapmak üzere hakim karşısına çıkacağı açıklandı.

1 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Aung San Suu Çii, yargılandığı Nepido ve Yangon mahkemelerinde zimmete para geçirmek, halkı kışkırtıcı faaliyette bulunmak, devlet sırları kanununu ihlal, ithalat ve ihracat yasalarını aykırı hareket etmek, telekomünikasyon yasasını ihlal ve ulusal afet yasalarına karşı gelmekle suçlanıyor.

Hakkındaki bütün suçlamaların onaylanması durumunda Suu Çii, 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 863 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 769'a yükseldi
Güney Kore, Kuzey komşusuna aşı desteğine hazır
Almanya’da maske zorunluluğunun kaldırılması tartışılıyor
ABD'li şirket Novavax'ın ürettiği Kovid-19 aşısının klinik denemelerde yüzde 90 etkili olduğu bildirildi
Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 388 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii askeri mahkemede yargılanmaya başladı

Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii askeri mahkemede yargılanmaya başladı

Bangladeş'in Myanmar sınırındaki ırmaktan 3 Arakanlı Müslüman'ın cesetleri çıkarıldı

BM, 'Myanmar'daki durumun insani bir felakete dönüştüğü' uyarısında bulundu

Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesinde ölenlerin sayısı 860'a çıktı

Myanmar'da ordunun darbe karşıtlarına silahlı müdahalesinde ölenlerin sayısı 860'a çıktı
Myanmar'da askeri uçak çelik fabrikasının üzerine düştü: 13 ölü, 16 yaralı

Myanmar'da askeri uçak çelik fabrikasının üzerine düştü: 13 ölü, 16 yaralı
BM'den Myanmar ordusunun operasyonlar yürüttüğü Kayah eyaletinde 'insani kriz' uyarısı

BM'den Myanmar ordusunun operasyonlar yürüttüğü Kayah eyaletinde 'insani kriz' uyarısı