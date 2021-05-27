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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 591 bin 957'ye yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 962 artarak 591 bin 957'ye ulaştı.

Mücahit Oktay   | 27.05.2021
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 591 bin 957'ye yükseldi Fotoğraf: Fabio Teixeira/AA

New York

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 24 bin 226 artışla 33 milyon 191 bin 327'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 962 artarak 591 bin 957'ye çıktı.

California, 3 milyon 781 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 948 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 316 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 17 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 208 ve Texas'ta 51 bin 350 olarak kayıtlara geçti.

131 milyondan fazla kişiye iki doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 165 milyondan fazla kişiye ilk doz, 131 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 27 milyon 369 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 274 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 454 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 315 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

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