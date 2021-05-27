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Dünya, Filistin Saldırı Altında

Türk Kızılay, saldırılarda zarar gören Gazzelilerin yaralarını sarmak için çalışıyor

Türk Kızılay, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve 11 gün süren saldırıları sırasında sunduğu hizmetler ve yardımlarla bölge halkını yalnız bırakmadı.

Mustafa Deveci   | 27.05.2021
Türk Kızılay, saldırılarda zarar gören Gazzelilerin yaralarını sarmak için çalışıyor

Gazze

Türk Kızılay, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve 11 gün süren saldırıları sırasında sunduğu hizmetler ve yardımlarla bölge halkını yalnız bırakmadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere a sıc en az 254 Filistinli hayatını kaybetti, 1948 kişi de yaralandı.

Saldırılar nedeniyle Birleşmiş Milletlere (BM) göre 1000'den fazla, Filistinli kaynaklara göre ise 2 bine yakın konut yıkıldı, binlercesi de zarar gördü.

İsrail'in saldırılarında evleri yıkılan veya ağır hasar gören 100 binden fazla Filistinli de yerinden oldu.

Türk Kızılay ise böylesine zor bir süreçten geçen Gazzelileri yalnız bırakmadı.

Yardımlar kapsamında Türk Kızılay, Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'ne tıbbi ve sarf malzeme yardımı yaptı.

Saldırılar sonucu oluşan elektrik sıkıntısına çözüm olarak Şifa Hastanesi'nin jeneratörleri için yakıt desteğinde bulunuldu.

Türk Kızılay, yerlerinden edilen 5 bin 800 kişiye sıcak yemek sağladı

Türk Kızılay bunun yanı sıra saldırılarda yerlerinden olan 5 bin 800 kişiye 7 gün boyunca sıcak yemek dağıtımında bulundu. Ekonomik durumu iyi olmayan 7 bin 500 aileye de gıda kolisi dağıtıldı.

Türk Kızılay Gazze Ofisi Sistemler Yöneticisi Ahmet Arın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008'den bu yana Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine hizmet verdiklerini belirtti.

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve sıcak yemek yardımında bulunduklarını dile getiren Arın, şöyle devam etti:

"Bombardıman başladıktan sonra Gazze'de Filistin halkına yardımlarımıza devam ettik. Saldırılar sırasında okullarda sıcak yemek dağıtımı yaptık. Gıda kolisi, hijyen paketi, hastanelere tıbbı ve sarf malzeme yardımı, ilaç yardımı yaptık. (Saldırıların olduğu dönemde) Günde 2 saat elektrik verilebiliyordu. Hastanelere jeneratör yakıtı yardımında bulunduk."

Türk Kızılay uzun zamandır sürdürdüğü hizmet kapsamında bugün itibarıyla Gazze'deki aşevinde her gün 400 kişiye sıcak yemek sağlıyor.

Belirlenen ihtiyaç sahibi aileler, her öğle Gazze'deki aşevine gelerek kendileri için ayrılan sıcak yemekleri teslim alıyor.

Gazze'deki Türk Kızılayın aşevinden sıcak yemek yardımı alan Amina Zerd, yemeklerden son derece memnun olduklarını belirtti.

Yemeklerin oldukça temiz bir ortamda hazırlandığını kaydeden Zerd, "Bu yemeğin hazırlanmasında emekleri olanlara, Türk Kızılaya, Türk hükümetine, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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