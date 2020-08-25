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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi

ABD'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 181 bin 204'e yükseldi.

Mücahit Oktay   | 25.08.2020
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 181 bin 204'e yükseldi.

ABD, küresel ölçekte "Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke" olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 41 bin 540 artışla 5 milyon 917 bin 479'a ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 586 artarak 181 bin 204'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenler 3 milyon 218 bini, test yapılanlar 76 milyon 902 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 627 bin 217 vakayla Brezilya, 3 milyon 172 bin 77 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 676 bin 300 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken, bunu 608 bin 817 vakayla Teksas ve 602 bin 829 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 bin 972 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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