Euro
8.76
Dolar
7.40
BIST 100
1,098.20
Altın
1,918.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ta “Malazgirt Zaferi'nin 949. Yıl Dönümü” etkinlikleri kapsamında Türk İslam Mezarlığı’nı ziyaret ediyor
logo
Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına asker de destek verecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Salgınla ilgili gelen veriler kötü ve endişe verici. Alınacak yeni önlemlerle, teknolojik yardımlar ve ek insan kaynağıyla bu eğriyi aşağıya indireceğiz." dedi.

Şenhan Bolelli   | 25.08.2020
İspanya'da Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına asker de destek verecek

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, son dönemde hızlı artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı verilen mücadeleye, olağanüstü hal (OHAL) döneminde olduğu gibi yeniden askerin destek vereceğini bildirdi.

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra basına açıklama yapan Sanchez, ülkedeki 17 özerk yönetimden talep gelmesi halinde Silahlı Kuvvetlerin Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Sanchez, ilk aşamada 2 bin askerin görevlendirileceğini kaydetti.

İspanya'da, 14 Mart-21 Haziran tarihleri arasında Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde uygulanan OHAL döneminde de katkı veren askerler, özellikle büyük kentlerin giriş ve çıkışlarında, hastane, havaalanı, tren istasyonlarında kontrol ve güvenlik aşamasında görev almışlardı.

Başbakan Sanchez, Kovid-19'dan dolayı bölgelerinde OHAL ilan etme ihtiyacı duyan özerk yönetimlerin, bu taleplerini meclise getirebileceklerini de ifade etti.

Sanchez, OHAL'in sadece "eve kapanma, seyahat kısıtlaması" anlamına gelmediğini vurguladı.

Kovid-19 salgını ile ilgili verileri "kötü ve endişe verici" olarak nitelendiren Sanchez, "Alınacak yeni önlemlerle, teknolojik yardımlar ve ek insan kaynağıyla bu eğriyi aşağıya indireceğiz. Kovid-19 verileri, sosyal ve ekonomik hayatımızı yine durduracağı korkusu yaratmamalı." dedi.

Başbakan Sanchez, telefonlardaki "Kovid Radar" uygulamasını teşvik ettiklerini dile getirerek, "Teknoloji hayat kurtarabilir ve atılacak ilk adım Kovid Radar uygulamasını telefonlarına indirmek olabilir. Şimdiden 7 özerk yönetimde bu uygulama kullanılıyor. Bu, salgının yayılmasını yüzde 30 azaltılmasına yardımcı olabilir." şeklinde konuştu.

Kovid-19'a karşı mücadelede "birlik ve sükunet" çağrısı yapan Sanchez, eylül ayında başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılında okulların "Kovid-19'a karşı en güvenli yer olacağını" ileri sürdü.

İspanya'da dün açıklanan son verilere göre Kovid-19'da toplam vaka sayısı 405 bin 436 olurken, salgından şimdiye kadar 28 bin 872 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına asker de destek verecek
AstraZeneca Kovid-19'a karşı sentetik antikor ilacının denemelerine başladı
Pandemiden çıkışın umudu Kovid-19 aşısı için çalışmalar sürüyor
Bosna Hersek takımlarından Zeljeznicar'ın 6 futbolcusuna Kovid-19 bulaştı

Benzer haberler

İspanya'da Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına asker de destek verecek

İspanya'da Kovid-19 ile mücadele çalışmalarına asker de destek verecek

İspanya'da monarşi krizi

İspanya'da hafta sonunda Kovid-19 vakaları 19 bin 382 arttı

İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı yeni önlemler alınıyor

İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı yeni önlemler alınıyor
İspanya'da son üç gündür Kovid-19 vaka sayıları 3 binin üzerinde seyrediyor

İspanya'da son üç gündür Kovid-19 vaka sayıları 3 binin üzerinde seyrediyor
Fas sınırından İspanya'ya düzensiz göçmen akını

Fas sınırından İspanya'ya düzensiz göçmen akını