ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 121 bini geçti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 717 artarak, 121 bin 424'e yükseldi.
Washington
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 246 artarak 2 milyon 298 bin 108'e ulaştı.
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 717 artarak 121 bin 424'e çıktı.
ABD'yi 1 milyon 38 bin 568 vakayla Brezilya, 576 bin 952 vakayla Rusya ve 397 bin 23 vakayla Hindistan izliyor.
Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor. New York'ta şimdiye kadar 409 bin 593 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 159 kişi hayatını kaybetti.
New York'u 171 binden fazla vakayla New Jersey ve 170 binden fazla vakayla California takip ediyor.
ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 27 milyon 339 bini ve iyileşen sayısı 956 bini geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.