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Ekonomi

AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı arttı

Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun GSYH'ye oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya başladığı 2020'nin birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artarak yüzde 79,5 oldu.

Ata Ufuk Şeker   | 22.07.2020
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı arttı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun GSYH'ye oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya başladığı 2020'nin birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artarak yüzde 79,5 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı birinci çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini yayımladı.

Buna göre, 27 üyeli AB'de 2019 dördüncü çeyrekte yüzde 77,7 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, 2020 birinci çeyrekte yüzde 79,5'e çıktı.

Avro Bölgesi'nde ise kamu borcunun GSYH'ye oranı, aynı dönemde yüzde 84,1'den yüzde 86,3'e yükseldi.

AB üyesi ülkeler arasında yılın birinci çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 176,7 ile Yunanistan olarak belirlendi. Yunanistan'ı, yüzde 137,6 ile İtalya, yüzde 120 ile Portekiz, yüzde 104,4 ile Belçika ve yüzde 101,2 ile Fransa izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 8,9 ile Estonya, yüzde 20,3 ile Bulgaristan ve yüzde 22,3 ile Lüksemburg oldu.

Bütçe açığının GSYH'ye oranı yükseldi

AB'de 2019'un dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2020'nin birinci çeyreğinde yüzde 2,3 seviyesinde yükseldi.

Avro Bölgesi'nde bütçe açığının GSYH'ye oranı aynı dönemde yüzde 0,7'den yüzde 2,2'ye çıktı.

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