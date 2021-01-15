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Dünya

ABD'de Kongre baskınına federal soruşturma

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınına ilişkin ilgili kurumların başmüfettişlerinin olayla ilgili soruşturmalarına başladıkları bildirildi.

Hakan Çopur   | 15.01.2021
ABD'de Kongre baskınına federal soruşturma

Washington

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınına ilişkin federal müfettişler, Kongrenin güvenliği ile ilgili kurumların eksiklik veya zafiyetlerinin olup olmadığına ilişkin birden fazla soruşturma başlattı.

6 Ocak'taki Kongre baskınına ilişkin Amerikan kamuoyunda "güvenlik zafiyeti" tartışmaları devam ederken ilgili kurumların başmüfettişlerinin olayla ilgili soruşturmalarına başladıkları bildirildi.

Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesindeki başmüfettişlerin koordineli bir şekilde başlattıkları soruşturmalarda, söz konusu kurumların baskın sürecinde ihmallerinin olup olmadığı araştırılacak.

Bu kapsamda özellikle Adalet Bakanlığına bağlı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Washington'daki Ulusal Muhafızların bağlı olduğu Pentagon'un 6 Ocak ve öncesinde görevlerini nasıl icra ettikleri tetkik edilecek.

6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Olayların sorumlusu olarak gösterilen ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "isyana teşvik" suçlamasını içeren azil maddesi, Temsilciler Meclisinde 13 Ocak'ta kabul edilmişti.

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