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ABD Senatosu, "Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini" öngören tasarıyı reddetti

ABD'li Senatör Rand Paul'ün sunduğu ve Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarı, Senato Genel Kurulu'ndaki oylamada reddedildi.

Hakan Çopur, Sevgi Ceren Gökkoyun  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
ABD Senatosu, "Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini" öngören tasarıyı reddetti

Washington DC

ABD'nin Kentucky eyaletinin Senatörü Paul'un 5 Şubat'ta sunduğu tasarının kabul veya reddine ilişkin oylama Senato Genel Kurulu'nda yapıldı.

Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarı, 13 "evet" oyuna karşı 79 "hayır" oyu ile reddedildi.

Böylece Paul'ün tek başına sunduğu ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını engellemeye yönelik girişim, büyük bir oy farklıyla Senato'da reddedildi.

Türkiye'ye F-16 satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 Ocak'ta Türkiye'ye 40 F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığının Kongre'ye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senato'ya sunduğu itiraz gündeme gelmiş, söz konusu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesine havale edilmiş, burada 15 günlük süre içinde tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmamıştı.

ABD yönetimi son olarak Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kabul ve teklif mektuplarını Ankara'ya iletmişti.

Hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile Tarım, Ticaret, Adalet, Enerji, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Kalkınma bakanlıklarının aralarında olduğu kurumlara 8 Mart'a, Savunma (Pentagon), İç Güvenlik, Çalışma, Dışişleri, Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının dahil olduğu hükümetin geri kalanına ise 22 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören tasarı, ABD Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunduğu ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 99 vekil tasarının aleyhinde, 320 vekil ise lehinde oy kullandı.

Temsilciler Meclisinden geçerek Demokratların çoğunlukta olduğu Senatoya gelen tasarı, burada da 13'e karşı 77 oyla kabul edildi.

Bazı kamu kurumlarına 1 Mart'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına az bir süre kala Kongreden geçen tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Söz konusu tasarı, yasalaşması durumunda, 1 Ekim 2023'te başlayan 2024 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik 4'üncü geçici bütçe olacak.

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