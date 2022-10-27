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Dünya

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az arttı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Ekim ile biten haftada 217 bine çıkarak beklenenden az arttı.

Dilara Zengin Okay   | 27.10.2022
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden az arttı

Washington DC

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 22 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi artarak 217 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin altında seyreden işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 220 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşına başvuruların sayısı bir önceki hafta 214 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 6 bin 750 artarak 219 bine çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 15 Ekim ile biten haftada 55 bin kişi artarak 1 milyon 438 bin seviyesine yükseldi.

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