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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'nın Kramatorsk şehri Rus güçlerince vuruldu

Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk bölgesine yönelik hava saldırıları sürerken bölgeye bağlı Kramatorsk şehri, Rus güçleri tarafından füzelerle vuruldu.

Davit Kachkachishvili   | 27.10.2022
Ukrayna'nın Kramatorsk şehri Rus güçlerince vuruldu Fotoğraf: Metin Aktaş / AA

Kramatorsk

Rus güçleri, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın devam ettiği Donetsk bölgesinde sıcak çatışmaların sürdüğü cephe hattına yakın Kramatorsk kentini hedef aldı.

Ukrayna genelinde en yoğun çatışmaların yaşandığı noktalardan biri olan Bahmut kentine 40 kilometre mesafedeki Kramatorsk'ta, gece yarısından sabaha kadar birkaç kez güçlü patlama sesi duyuldu.

Rus güçlerince düzenlenen saldırıları sonucu Kramatorsk'taki bir sanayi bölgesinde yer alan bir fabrikanın ağır hasar aldığı görüldü. Dumanların yükseldiği enkazda arama-kurtarma ekipleri çalışma yaptı.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamalarda, saldırılarda sadece altyapının hasar gördüğü belirtildi.

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