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Dünya, Koronavirüs

ABD'de eyaletler farklı zaman ve şekillerde okulları açacak

ABD'de yeni tip koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken, eyaletlerde okullar farklı zaman ve şekillerde eğitime başlayacak.

Betül Yürük, Kasım İleri   | 01.09.2020
ABD'de eyaletler farklı zaman ve şekillerde okulları açacak

New York/Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdüren ABD'de salgın, eğitimi de etkisi altına aldı. 

ABD'nin 50 eyaleti ve ülkeye bağlı topraklarda okulların açılması konusunda ortak bir karar söz konusu olmayacak. 

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, devam eden salgın nedeniyle okulların açılmasını 10 gün ertelediklerini duyurdu. 

10 Eylül'de okullarına dönmesi beklenen 1,1 milyon öğrenci 21 Eylül'de okula başlayacak. 

Başkent ve 5 eyalette uzaktan eğitim verilecek

Başkent Washington DC ve 5 eyalet, okulların kapalı kalmasına ve 2020-2021 güz döneminin uzaktan eğitimle devam edilmesine kadar verdi. 

Iowa, Montana, Arkansas, Texas ve Florida eyaletlerinde ise örgün eğitime geçilmesi kararlaştırıldı.

Texas eyaletinde ilk 4 hafta örgün eğitim yapılacak, sonrasında eyaletin kararına göre devam edilecek. 

Arkansas eyaletinde ise okullar 26 Ağustos'ta başladı. 

Diğer taraftan Virginia, Kuzey Carolina ve Delaware eyaletleri de "hibrit" olarak tanımlanan yarı zamanlı örgün ve uzaktan eğitimle okulları açmaya kadar verdi.

Ülkenin geri kalanında ise okulların açılması ilçe merkezlerinin kararlarına bağlı olacak.

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