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Dünya

Yunanistan ordusunu güçlendirmeyi planlıyor

Yunan basını, Atina hükümetinin ülkenin silahlı kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla 10 milyar avroluk harcama yapmayı planladığını duyurdu.

Mehmet Hatipoğlu   | 01.09.2020
Yunanistan ordusunu güçlendirmeyi planlıyor

Gümülcine

Yunan hükümetinden ismi açıklanmayan yetkililer, basına yaptıkları açıklamalarda, Fransa ve diğer ülkelerle silah alımı için görüşmelerin devam ettiğini, bu konudaki müzakerelerin 10 Eylül'de Korsika Adası'nda gerçekleştirilecek AB üyesi Akdeniz ülkeleri toplantısına kadar tamamlanmasının hedeflendiği kaydetti.

Devlet Bakanı Yorgos Gerapetritis katıldığı bir televizyon programında, hükümetin silahlı kuvvetlerini ve silah endüstrisini güçlendirme çabası çerçevesinde birçok ülke ile temas halinde olduğunu söyledi.

Fransa’dan Rafale uçaklarının alımı için henüz anlaşma olmadığını, bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini belirten Gerapetritis, hedefin Yunan silahlı kuvvetlerinin modernizasyonu olduğunu ifade etti.

Gerapetritis, Yunanistan'ın iyi komşuluk taraftarı olduğunu ve Türkiye ile olan iletişim kanallarının açık olması gerektiği gürüşünü de dile getirdi.

Daha önce Yunan medyası Atina'nın Paris'ten Rafale savaş uçağı ile Belharra fırkateyn gemisi almak için temaslarını sürdürdüğünü yazmıştı.

Yunanistan Maliye Bakanı Hristos Staikuras da savunma harcamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetleri güçlendirmek için daha fazla para sarf etmeye hazır olduklarını bildirmişti.

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