Beyaz Saray Kovid-19 önlemleri altında yeniden ziyaretçilere açılıyor
ABD'deki yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında turlara kapanan Beyaz Saray'ın 12 Eylül'den itibaren virüs önlemleri dikkate alınarak yeniden ziyarete açılacağı duyuruldu.
Washington
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Ofisinden yapılan açıklamada, Beyaz Saray Ziyaretçi Ofisinin 12 Eylül'den itibaren yeniden kamuya açık turlara başlayacağı belirtildi.
Ziyaretler esnasında federal ve yerel yönetimlerin uyarı ve önlemlerinin dikkate alınacağı kaydedilen açıklamada, turların haftada 5 yerine 2 gün yapılacağı ifade edildi.
Açıklamada, ziyaretlerde maske ve sosyal mesafe kurallarının uygulanacağının altı çizilerek, ziyaretçi sayısının da normal kapasitenin sadece yüzde 18'i olacağı kaydedildi.
Beyaz Saray, 12 Mart'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler nedeniyle bütün halka açık turları iptal etmişti.