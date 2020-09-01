Sağlık Bakanı Koca Kovid-19'u yenen hastanın hikayesini paylaştı
Twitter hesabından "Bazen o nefes geri gelmiyor. Alpaslan Ö'nün hastalıkla mücadele tecrübesine kulak verin." notuyla paylaşım yapan Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'u yenen işçinin tedavi sürecinde yaşadıklarına yer verdi.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Bazen o nefes geri gelmiyor.' Alpaslan Ö'nün hastalıkla mücadele tecrübesine kulak verin." notuyla yaptığı paylaşımda, Kovid-19'u yenen işçinin tedavi sürecinde yaşadıklarına yer verdi.
"BAZEN O NEFES GERİ GELMİYOR.” Alpaslan Ö.’nün hastalıkla mücadele tecrübesine kulak verin. pic.twitter.com/Fk9nhG4sqI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 1, 2020
Alpaslan Ö, tedavi sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Önlem almayan vatandaşlar gelip buradaki yoğun bakım ünitelerini görseler bir daha hata yapacaklarını sanmıyorum. Gerçekten çok zor bir durum. İnsanlar hayatını kaybediyor bu hastalık yüzünden. Bir nefes için servetinizi veriyorsunuz ama bazen o nefes geri gelmiyor. İnsanlar 'bana bir şey olmaz' diyor ama biz tedbir almamıza rağmen bir şey oldu. Çok ciddi şeyler oldu. Ekranda gördüğümüz, irkildiğimiz yoğun bakımı yaşadık. Son aşamaya geldik ama mucize bir şekilde kurtulduk."
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