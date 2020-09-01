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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca Kovid-19'u yenen hastanın hikayesini paylaştı

Twitter hesabından "Bazen o nefes geri gelmiyor. Alpaslan Ö'nün hastalıkla mücadele tecrübesine kulak verin." notuyla paylaşım yapan Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'u yenen işçinin tedavi sürecinde yaşadıklarına yer verdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 01.09.2020
Sağlık Bakanı Koca Kovid-19'u yenen hastanın hikayesini paylaştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Bazen o nefes geri gelmiyor.' Alpaslan Ö'nün hastalıkla mücadele tecrübesine kulak verin." notuyla yaptığı paylaşımda, Kovid-19'u yenen işçinin tedavi sürecinde yaşadıklarına yer verdi. 

Alpaslan Ö, tedavi sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Önlem almayan vatandaşlar gelip buradaki yoğun bakım ünitelerini görseler bir daha hata yapacaklarını sanmıyorum. Gerçekten çok zor bir durum. İnsanlar hayatını kaybediyor bu hastalık yüzünden. Bir nefes için servetinizi veriyorsunuz ama bazen o nefes geri gelmiyor. İnsanlar 'bana bir şey olmaz' diyor ama biz tedbir almamıza rağmen bir şey oldu. Çok ciddi şeyler oldu. Ekranda gördüğümüz, irkildiğimiz yoğun bakımı yaşadık. Son aşamaya geldik ama mucize bir şekilde kurtulduk."


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