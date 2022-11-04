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Dünya

ABD'de evinde saldırıya uğrayan Paul Pelosi hastaneden taburcu edildi

San Francisco'daki evinde 28 Ekim'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi taburcu edildi.

Dildar Baykan Atalay   | 04.11.2022
ABD'de evinde saldırıya uğrayan Paul Pelosi hastaneden taburcu edildi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington

Nancy Pelosi yaptığı yazılı açıklamada, uğradığı çekiçli saldırı sonrası kafatası ve sağ kolu ve ellerindeki ağır yaralardan dolayı cerrahi operasyon geçiren Paul Pelosi'nin taburcu olduğunu duyurdu.

Pelosi ailesinin tüm acil durum ekiplerine teşekkür ettiğini belirten Pelosi, "Paul doktorların gözlemi altında ve uzun sürecek iyileşme süreci devam ediyor." ifadesini kullandı.

Paul Pelosi'ye evinde saldırı

Zanlı David DePape, 28 Ekim’de yerel saatle 02.27'de Paul Pelosi'nin San Francisco’da bulunan evine girmiş, Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.

Amerikan basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, Paul Pelosi'ye saldıran kişinin, "Pelosi nerede?" diye bağırdığını ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz." dediğini aktarmıştı.

Gözaltına alınan 42 yaşındaki DePape hakkında, ABD devlet görevlisini hedef aldığı için 20 yıl, eşine yönelik saldırı için de 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği kaydedilmişti.

San Francisco'daki Yüksek Mahkeme de dün, Nancy Pelosi'nin evine zorla girmek, kocasını darbetmek ve Temsilciler Meclisi Başkanı'nı kaçırmaya çalışmakla suçlanan zanlı DePape'nin kefaletsiz yargılanmasına hükmetmişti.

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