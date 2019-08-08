Euro
6.16
Dolar
5.48
BIST 100
98,586.98
Altın
1,496.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar konuşuyor
logo
Dünya

ABD'de devlet kurumlarına 'Çin ürünleri' yasağı

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, devlet kurumlarının Çinli şirketler Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision ve Dahua'dan ürün almasını geçici olarak yasakladı.

Abdulkadir Günyol   | 08.08.2019
ABD'de devlet kurumlarına 'Çin ürünleri' yasağı

İstanbul

Reuters'de yer alan habere göre, ABD yönetiminin söz konusu teknoloji firmalarına uyguladığı yeni yasak, Trump yönetiminin geçen yıldan bu yana Çinli şirketlere uyguladığı baskının yeni bir aşamasını oluşturuyor. Yasak kapsamında Trump yönetimi, Huawei de dahil olmak üzere devlet kurumlarının Çinli teknoloji şirketleri ZTE, Hytera, Hikvision ve Dahua'dan ürün almasına geçici olarak yasak getiriyor. 

Yasak, geçen yıl ABD'de kabul edilen "Ulusal Savunma Yetki Yasası" kapsamında değerlendiriliyor. Yasa, ABD'de kamu kaynakları ile "üstü örtülü" telekomünikasyon şirketlerinden ekipman ve servis alınmasını kısıtlamıştı.

Huawei şirketinden yapılan açıklamada yasağın anayasaya uygunluğu konusunda mücadeleye devam edileceği belirtildi. ABD hükümeti, 5G alt yapı hizmetleri de veren Huawei firmasının faaliyetlerinin Amerikan halkının verilerini tehlikeye attığını iddia etmişti. Huawei ise ABD yönetiminin şirkete yönelik "Çin adına casusuluk" iddialarını ret ediyor.

Yasaklanan beş şirketten biri olan Hikvision'dan yapılan açıklamada ise şirketin faaliyet gösterdiği bütün ülkelerde yasalara ve kurallara uyduğu kaydedildi. Açıklamada, "Hikvision, ürünlerinde ABD hükümeti tarafından zorunlu kılınan koşullara uymak için çaba sarf ediyor." ifadeleri kullanıldı.









Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler
ABD'nin Zarif’e yaptırım kararı neyi hedefliyor?
BAE Yemen'den 'onurlu çıkış' peşinde
GÖRÜŞ - Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart
Doğu Akdeniz'de öncelikler ve NATO'nun rolü

Benzer haberler

ABD'de devlet kurumlarına 'Çin ürünleri' yasağı

ABD'de devlet kurumlarına 'Çin ürünleri' yasağı

Himalayaların anaerkil kabilesi: Mosuolar

S-400 gerilimine rağmen ticarette kazanan Türkiye oldu

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
ABD'de son 7 ayda yapılan toplu saldırılar 2018 seviyesine ulaştı

ABD'de son 7 ayda yapılan toplu saldırılar 2018 seviyesine ulaştı
ABD, Brexit'in ardından İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasına hazır

ABD, Brexit'in ardından İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasına hazır