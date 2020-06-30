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Dünya

ABD'de Demokrat liderlerden Trump'a 'maske yasağı getir' baskısı

ABD'de Kovid-19 salgını vakalarının, ekonomide normale kademeli dönüş süreciyle tekrar yükselişe geçmesi üzerine, Demokratlar, ülke çapında bir maske yasağı için Başkan Donald Trump'a yönelik baskılarını artırdı

Mücahit Oktay   | 30.06.2020
ABD'de Demokrat liderlerden Trump'a 'maske yasağı getir' baskısı

New York

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakalarının tekrar yükselişe geçmesi üzerine, Demokratlar, Başkan Donald Trump'ı tüm ülkede maske takılmasını zorunlu kılacak bir yürütme emri çıkarması için zorluyor.

ABD'de koronavirüs salgını vakalarının ekonomiye kademeli dönüş sürecinde yeniden yükselişe geçmesi ve bazı eyaletlerde rekor vaka sayılarına ulaşması üzerine, demokrat liderlerin Başkan Trump üzerindeki baskısı arttı.

New York Valisi Andrew Cuomo, dün yaptığı basın açıklamasında, ''Halka açık alanlarda maske takmanız gerektiğini söylemenin en basit adımını henüz atmadık. Bugün Başkana söylüyorum, Kovid-19'u durdurmaya yardım etmek istiyorsanız, bu ülkedeki insanlara gerçeği söylemeye başlamalısınız ve gerçek bunun ne kadar büyük bir tehdit olduğudur.'' sözleri ile Trump'a yüklendi.

Cuomo, New York'ta iki ay önce maske takma zorunluluğu yönünde bir uygulama başlattıklarını, Başkan Trump'ın da maske takarak ulusa örnek olması ve ülke çapında maske zorunluluğu getirmesi gerektiğini ifade etti.

Diğer liderler de Trump'a, ''maske yasağı'' çağrısında bulundu

Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de pazar günü bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada, ABD başkanının Kovid-19 salgını ile mücadelesini eleştiren sözlere yer verdi.

Demokrat lider, maske yasağının ''gecikmiş bir görev'' olduğunu ve Trump'ın bir an önce bu yasak kararını alması gerektiğini vurguladı.

İki validen Pence'e ''Maske tak'' çağrısı

ABD'de iki eyalet valisi de Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, Amerikan halkını maske takmaya yönlendirecek daha güçlü mesajlar vermesi yönünde çağrıda bulundu.

New Mexico Demokrat Valisi Michelle Lujan Grisham ile birlikte Utah Cumhuriyetçi Valisi Gary Herbert de cuma günü yaptıkları açıklamada, Pence'i özellikle vakaların yeni artış gösterdiği eyaletlerde maske takılmasını teşvik etmeye çağırmıştı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), halka açık alanlarda maske kullanılmasını tavsiye etmekle birlikte, maske takmanın zorunlu olduğuna dair bir açıklamada bulunmuyor.

ABD'nin şu ana kadar 18 eyaletinde maske takma zorunluluğu bulunurken çoğu eyalette ise maske konusunda kısmi uygulamalar mevcut.

Öte yandan, Başkan Trump'n, mayıs ayında Ford fabrikası ziyareti dışında, açık alanda ve basın açıklamarında maske taktığı görülmezken, Başkan Yardımcısı Pence, özellikle nisan ayında aldığı yoğun eleştirilerin ardından, kameralar karşısında daha sık maske ile görünmeye dikkat ediyor.

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