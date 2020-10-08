Euro
9.32
Dolar
7.92
BIST 100
1,155.94
Altın
1,890.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya'da Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılıyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Almanya Kovid-19'da tekrar nisandaki rakamlara döndü

Almanya, son 24 saatte 4 bin 58 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasıyla tekrar nisan ayındaki rakamlara döndü.

Cüneyt Karadağ   | 08.10.2020
Almanya Kovid-19'da tekrar nisandaki rakamlara döndü

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya'da son 24 saatte 4 bin 58 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 4 bin 58 arttığı bildirildi.

Böylece Almanya, nisandaki rakamlara tekrar geri dönmüş oldu.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 310 bin 144'e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının ise 9 bin 578'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 269 bin 600'e ulaştığı kaydedildi.

Romanya, Tunus, Gürcistan ve Ürdün "riskli bölge" ilan edildi

Almanya, yeni vakalarda artış görülen Romanya, Tunus, Gürcistan ve Ürdün'ü "riskli bölge" ilan etti.

Slovenya'nın bazı bölgelerini de riskli bölgeler grubuna dahil eden Almanya'da hükümet, mümkün olduğunca bu bölgelere seyahat yapılmamasını tavsiye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 401 bini aştı
Almanya Kovid-19'da tekrar nisandaki rakamlara döndü
İtalya Başbakanı Conte: Yeni kısıtlamalardan kaçınmak için daha sıkı tedbirler almalıyız
Kovid-19 tedavisi devam eden Trump'ın Oval Ofis'e gitmesi tepkilere neden oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Salgına karşı daha fazla kısıtlayıcı tedbir alınmalı

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 401 bini aştı

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 401 bini aştı

Almanya Kovid-19'da tekrar nisandaki rakamlara döndü

'Kıran kırana güzel bir maç oldu'

ABD Başkanı Trump'tan videolu mesaj: Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum

ABD Başkanı Trump'tan videolu mesaj: Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum
İtalya Başbakanı Conte: Yeni kısıtlamalardan kaçınmak için daha sıkı tedbirler almalıyız

İtalya Başbakanı Conte: Yeni kısıtlamalardan kaçınmak için daha sıkı tedbirler almalıyız
Kovid-19 tedavisi devam eden Trump'ın Oval Ofis'e gitmesi tepkilere neden oldu

Kovid-19 tedavisi devam eden Trump'ın Oval Ofis'e gitmesi tepkilere neden oldu