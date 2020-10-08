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Dünya

İtalya Başbakanı Conte: Yeni kısıtlamalardan kaçınmak için daha sıkı tedbirler almalıyız

İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19 salgınında yeni vaka sayılarındaki artışa ilişkin salgının ilk dönemindeki gibi hemen sıkı karantina ya da üretim faaliyetleri ile sosyal yaşamı sınırlayıcı önlemlere başvurmak istemediklerine işaret etti.

Barış Seçkin   | 08.10.2020
İtalya Başbakanı Conte: Yeni kısıtlamalardan kaçınmak için daha sıkı tedbirler almalıyız

Roma

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka sayılarındaki artışa ilişkin salgının ilk dönemindeki gibi hemen sıkı karantina ya da üretim faaliyetleri ile sosyal yaşamı sınırlayıcı önlemlere başvurmak istemediklerine işaret ederek, "Yeni kısıtlamalardan kaçınmak için daha sıkı tedbirler almalıyız." dedi.

Conte ülkede ağustostan beri yükseliş eğiliminde olan günlük yeni vaka sayısının bugün 3 bin 678'e çıkması sonrasında Başbakanlık Sarayı Chigi'da basın açıklaması yaptı.

Yeni vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde 15 Ekim’de sona erecek OHAL’i 31 Ocak 2020’ye uzattıklarını belirten Conte, salgının ilk dönemindeki gibi hemen sıkı karantina ya da üretim faaliyetleri ile sosyal yaşamı sınırlayıcı önlemlere başvurmak istemediklerini dile getirirken, "Yeni kısıtlamalardan kaçınmak için daha sıkı tedbirler almalıyız." dedi.

Maske takmanın açık alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve buna uymayanlara yönelik 400 avrodan 1000 avroya kadar para cezası öngören yeni bir kararname de çıkardıklarını ifade eden Conte, "Maske cepte ya da elde taşınmamalı. Maske yüze takılmalı. Bu konuda sıkı olmak istiyoruz. Maskenin kullanımı konusunda halka açık ya da özel mekanlar arasında ayrım yapmıyoruz. Tek istisna var, o da evler. Devlet, evin içine kadar girmemeli ama aile içinde dahi özenli, dikkatli olmalıyız. Özellikle zayıf, yaşlı insanları korumalıyız." diye konuştu.

Başbakan Conte, ayrıca bölge yönetimlerinin eğer uygun görürlerse kuralları daha sıkılaştırma imkanlarının da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Roberto Speranza da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Belçika, Hollanda, Çekya ve Büyük Britanya'dan İtalya'ya gelenlerin ülkeye girişte test yapmalarına yönelik yeni bir talimatname imzaladığını belirtti.

İtalya, geçen ay Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi, Auvergne-Rhones Alpes, Korsika, Hauts-de-France, Nouvelle Aquitaine, Occitanie ve Provence-Alpes-Cotes-d'Azur bölgelerinden gelenlere İtalya’ya girişte hızlı test yapma şartı getirmişti.

Ağustos ayında da benzer test zorunluluğu İspanya, Yunanistan, Malta ve Hırvatistan için de getirilmişti.

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