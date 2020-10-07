Euro
9.28
Dolar
7.89
BIST 100
1,152.41
Altın
1,886.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 18 bin 746 artışla bir rekor daha kırıldı

18 bin 746 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Yusuf Özcan   | 07.10.2020
Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 18 bin 746 artışla bir rekor daha kırıldı

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 746 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 80 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 32 bin 445'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 746 artışla 653 bin 509'a yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Hastanelerde 1416'sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 536 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 498 artışla 99 bin 793'e çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 9,1'e ulaştı.

Salgının seyrinin kötüleşmeye devam ettiği ülkede, son olarak 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 18 bin 746 artışla bir rekor daha kırıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Bilim Kurulu: İlk aşı için üretim aşamasına geçildi
Türkiye'de son 24 saatte 1581 kişiye hastalık tanısı konuldu
İspanya'da son 24 saatte 10 bin 491, Portekiz'de 944 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Benzer haberler

Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 18 bin 746 artışla bir rekor daha kırıldı

Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 18 bin 746 artışla bir rekor daha kırıldı

Bilim Kurulu: İlk aşı için üretim aşamasına geçildi

Türkiye'de son 24 saatte 1581 kişiye hastalık tanısı konuldu

Kenyalılar Kovid-19 salgınına karşı 3 gün dua edecek

Kenyalılar Kovid-19 salgınına karşı 3 gün dua edecek
'İkiyüzlü' Batı ülkeleri Mısır'daki idamlara sessiz kaldı

'İkiyüzlü' Batı ülkeleri Mısır'daki idamlara sessiz kaldı
İsrail'de karantinanın ardından Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı düştü

İsrail'de karantinanın ardından Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı düştü