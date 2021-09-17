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Dünya

ABD'de çocuklarda görülen obezite, Kovid-19 salgını döneminde tehlikeli rakamlara ulaştı

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, çocuklarda görülen obezitenin hızla arttığı kaydedildi.

Mücahit Oktay   | 17.09.2021
ABD'de çocuklarda görülen obezite, Kovid-19 salgını döneminde tehlikeli rakamlara ulaştı

New York

Araştırma ekibi arasında yer alan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yetkilisi Dr. Alyson Goodman, on yıllardır artış gösteren çocukluk çağında obezitenin, Kovid-19 salgını ile birlikte daha sık görüldüğünü açıkladı.

Goodman, araştırma sonuçlarının "çocuklar için kilo alımında derin bir artışa" işaret ettiğini, gelinen noktanın "önemli ve endişe verici" olduğunu belirtti.

CDC uzmanı Goodman, obezitenin, Kovid-19 enfeksiyonu bulaşması sonrasında insanlarda daha ciddi sağlık riskleri doğurabileceğini ifade etti.

Araştırmada, ağustos ayında ABD'deki çocuk ve genç nüfusun yaklaşık yüzde 22'sinin obez olduğu aktarılarak, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde yüzde 18 olarak kayıtlara geçtiği anımsatıldı.

Araştırmacılar, yüz yüze eğitimin askıya alındığı dönemde, obeziteden en fazla etkilenen yaş grubunun, 6 ila 11 yaşındaki çocuklar olduğuna vurgu yaptı.

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