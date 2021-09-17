Dolar
8.54
Euro
10.05
Altın
1,754.26
ETH/USDT
3,573.70
BTC/USDT
47,847.00
BIST 100
1,418.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'de Prens Philip'in vasiyetnamesi 90 yıl boyunca gizli kalacak

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in vasiyetnamesinin, monarşinin haysiyetini korumak için en az 90 yıl gizli kalmasına karar verdi.

Hasan Esen   | 17.09.2021
İngiltere'de Prens Philip'in vasiyetnamesi 90 yıl boyunca gizli kalacak

LONDRA

Yargıç Andrew McFarlane, Prens Philip'in vasiyetinin mühürlenmesi, hiçbir kopyasının kayda alınmaması veya mahkemede tutulmaması gerektiğine karar verdiğini duyurdu.

McFarlane, ayrıca Prens'in mirasının değerinin ne kadar olduğuna, vasiyetname tasdikinde yer verilmemesine de hükmetti.

Vasiyetnamenin tasdik edilmesi için en az 90 yıl geçmesi gerektiğini ve bu sürenin "orantılı ve yeterli" olduğunu kaydeden yargıç McFarlane, "Kraliçe'nin ve ailesinin yakın üyelerinin haysiyetini korumak için sınırlı sayıda kişiyi barındıran bu grubunun hayatlarının gerçekten özel alanlarına sağlanan korumanın artırılmasına ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

McFarlane, ilgili duruşmaya, "kamu yararının, başsavcı tarafından gözetildiği" gerekçesiyle, medya kuruluşlarının temsilcilerinin alınmasının, yasal bir dayanağının bulunmadığını da kaydetti.

Vasiyeti gizlenen ilk kraliyet üyesi, Kral 5. George'un eşi Kraliçe Mary'nin kardeşi Prensi Francis olmuştu.

Ayrıca Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi Elizabeth ve kız kardeşi Prenses Margaret'in ölümlerinin ardından vasiyetler mühürlenmişti.

Prens Philip, haziran ayında 99 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Çin'de çift doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 1 milyarı geçti
Türkiye'de 28 bin 118 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti
İran'dan ABD'li Johnson & Johnson şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşısına onay

Benzer haberler

İngiltere'de Prens Philip'in vasiyetnamesi 90 yıl boyunca gizli kalacak

İngiltere'de Prens Philip'in vasiyetnamesi 90 yıl boyunca gizli kalacak

Çin, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın imzaladığı güvenlik ortaklığı anlaşmasını kınadı

ABD, İngiltere ve Avustralya 'AUKUS' adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurdu

İngiltere, ABD ve Avustralya, Çin'e karşı güvenlik anlaşmasına vardı

İngiltere, ABD ve Avustralya, Çin'e karşı güvenlik anlaşmasına vardı
İngiltere'de kabine değişikliği

İngiltere'de kabine değişikliği

İngiltere’de enflasyon son 9 yılın en yüksek seviyesine yükseldi

İngiltere’de enflasyon son 9 yılın en yüksek seviyesine yükseldi