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Suudi Arabistan'tan Türk vatandaşlarını tahliye eden uçak Esenboğa Havaalanı'na indi. Gelen yolcular 14 günlük karantina için Çorum'a gönderilecek. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 30 büyükşehirle Zonguldak'ta sokaklar ve caddeler boş kaldı.
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Dünya, Koronavirüs

Çin'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kaybı olmadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı vaka ve ölüm görülmedi.

Nuri Aydın   | 02.05.2020
Çin'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kaybı olmadı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı vaka ve ölüm görülmedi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülkede yeni vaka tespit edilmediği ve can kaybı olmadığı bildirildi.

Açıklamada, 43 kişinin taburcu edildiği ve 557 hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 875 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 684 hasta da iyileşti.

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