Çin'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kaybı olmadı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı vaka ve ölüm görülmedi.
Ankara
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı vaka ve ölüm görülmedi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülkede yeni vaka tespit edilmediği ve can kaybı olmadığı bildirildi.
Açıklamada, 43 kişinin taburcu edildiği ve 557 hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 875 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 684 hasta da iyileşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.