Euro
7.73
Dolar
6.79
BIST 100
109,950.20
Altın
1,721.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de bütçe açığı mayısta yüzde 92 arttı

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, mayısta yıllık yüzde 91,9 artışla 398,8 milyar dolar oldu.

Dilara Zengin   | 11.06.2020
ABD'de bütçe açığı mayısta yüzde 92 arttı

Washington DC

Hazine Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2019'da başlayıp 30 Eylül 2020'de sona erecek 2020 mali yılının mayıs ayında federal hükümetin bütçe açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,9 artarak 398,8 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 625 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 207,7 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Bütçe açığı, nisanda ise 738 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Bu dönemde hükümetin harcamaları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,2 artarak 572,6 milyar dolara yükselirken, gelirleri yüzde 25 azalışla 173,8 milyar dolara geriledi.

Ülkede 2020 mali yılının 8. ayı olan mayıs ayı itibarıyla toplam bütçe açığı, 1,88 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde ise 738,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 8 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,4 artarak 3,89 trilyon dolara yükselirken, gelirleri yüzde 11,2 azalışla 2,01 trilyon dolara geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 55 bini geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 146 bin 839 oldu
Sağlık Bakanı Koca: Son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür

Benzer haberler

ABD'de bütçe açığı mayısta yüzde 92 arttı

ABD'de bütçe açığı mayısta yüzde 92 arttı

BM İnsan Hakları uzmanlarından 'ABD'deki polis şiddetine' kınama

ABD'de polislerin kişisel bilgilerinin internete sızdırıldığı iddiası

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral McKenzie'den 'Irak' açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral McKenzie'den 'Irak' açıklaması
Normalleşmeye başlanan ABD'de 21 eyalette Kovid-19 vakaları arttı

Normalleşmeye başlanan ABD'de 21 eyalette Kovid-19 vakaları arttı
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 114 bine yükseldi

ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 114 bine yükseldi