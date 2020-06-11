Euro
7.73
Dolar
6.79
BIST 100
109,950.20
Altın
1,721.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump üç buçuk ay aradan sonra ilk seçim mitingini 19 Haziran'da düzenleyecek

ABD Başkanı Trump, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran Cuma günü Oklahoma'nın Tulsa kentinde yapacağı mitingle yeniden başlayacağını duyurdu.

Dildar Baykan   | 11.06.2020
Trump üç buçuk ay aradan sonra ilk seçim mitingini 19 Haziran'da düzenleyecek

Washington DC

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Afrika kökenli Amerikalı toplum liderleri ile bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında değerlendirmelerde bulundu. 

Kovid-19 salgını nedeniyle en son seçim mitingini 2 Mart'ta yapan Trump, "Oklahoma, Kovid-19 ile mücadelede çok iyi bir iş çıkardı. İlk mitingi 19 Haziran Cuma günü burada yapacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, mitinglerin Florida, Kuzey Carolina ve Arizona'da devam edeceğini kaydetti.

Cumhuriyetçi Parti kongresini Kuzey Carolina'da yapmayacak

Öte yandan Trump, 2020 seçimleri için resmi olarak aday gösterileceği ve 24-27 Ağustos'ta Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde yapılması planlanan Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nin başka bir eyalete alınabileceğini bildirdi.

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper'ın kendilerine "hareket alanı tanımadığını" savunan Trump, "Cumhuriyetçi Parti Kongresi'ni Kuzey Carolina dışına taşımaktan başka şansımız olmayacak gibi. Yeni yeri yakında duyuracağız." dedi.

ABD'de Cumhuriyetçi Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın yarışacağı başkanlık seçimleri 3 Kasım'da düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 55 bini geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 146 bin 839 oldu
Sağlık Bakanı Koca: Son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür

Benzer haberler

Trump üç buçuk ay aradan sonra ilk seçim mitingini 19 Haziran'da düzenleyecek

Trump üç buçuk ay aradan sonra ilk seçim mitingini 19 Haziran'da düzenleyecek

Trump ve Sisi telefonda Libya'yı görüştü

Beyaz Saray Sözcüsü: Trump, polislerin çoğunun iyi insanlar olduğunu biliyor

Trump yakın zamanda seçim mitinglerine başlayacak

Trump yakın zamanda seçim mitinglerine başlayacak
ABD Başkanı Trump: Polis teşkilatımızı dağıtmıyoruz, mali kaynaklarını da kesmiyoruz

ABD Başkanı Trump: Polis teşkilatımızı dağıtmıyoruz, mali kaynaklarını da kesmiyoruz
Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump telefonda görüştü