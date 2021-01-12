Euro
9.09
Dolar
7.48
BIST 100
1,536.19
Altın
1,847.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de 9 milyona yakın kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Amerikan hükümeti, eyaletlere şu ana kadar 25 milyon doz aşı dağıttı.

Mücahit Oktay   | 12.01.2021
ABD'de 9 milyona yakın kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı şimdiye kadar 9 milyona yakın Amerikalının aşılandığını duyurdu.

CDC, henüz eyaletlerdeki koronavirüs salgınını yavaşlatacak seviyeye ulaşmasa da ülke genelinde birinci doz aşı yapılanların sayısının 8 milyon 987 bini geçtiğini açıkladı.

Yapılan aşı miktarı Amerikan hükümetinin şu ana kadar eyaletlere paylaştırdığı 25 milyon doz aşının yaklaşık üçte birine karşılık gelirken, eyalet yönetimleri bir an önce daha fazla aşı tedarik etmenin yollarını araştırıyor.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer, dün yaptığı başvuru ile Pfizer ve ortağı BioNTech tarafından üretilen 100 bin doz aşıyı doğrudan satın alabilmek için Trump yönetiminden izin istedi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da gazetecilere verdiği demeçte, federal hükümet daha fazlasını göndermezse şehrin aşı dozlarının bitebileceğini söyledi ve ocak ayı sonuna kadar 1 milyon New Yorkluyu aşılayacağına söz verdiğini belirtti.

New York başta olmak üzere New Jersey, California gibi eyaletlerde bazı alışveriş merkezleri, okullar ve spor salonları aşı merkezlerine dönüştürülürken, günlük vakaların en yüksek seyrettiği eyaletlerden Teksas ve Florida'da, aralık sonundan bu yana 65 yaş üstü Amerikalılara aşı yapılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de 9 milyona yakın kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Ekvador'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
Polonya'da Kovid-19 tedbirleri 31 Ocak'a kadar uzatıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 65 milyonu geçti

Benzer haberler

ABD'de 9 milyona yakın kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

ABD'de 9 milyona yakın kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Trump ve Pence Kongre baskınının ardından ilk kez bir araya geldi

Polonya'da Kovid-19 tedbirleri 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 65 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 65 milyonu geçti

DSÖ orta ve düşük gelirli ülkelerde Kovid-19 aşılamalarının şubatta başlayacağını öngörüyor

DSÖ orta ve düşük gelirli ülkelerde Kovid-19 aşılamalarının şubatta başlayacağını öngörüyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar