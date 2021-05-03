Euro
10.00
Dolar
8.28
BIST 100
1,413.30
Altın
1,794.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor
logo
Sağlık, Koronavirüs

BioNTech-Pfizer aşısının AB'de 12-15 yaş grubu için değerlendirme süreci başladı

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanılmasının onayı için değerlendirmeye başladığını duyurdu.

Ömer Tuğrul Çam   | 03.05.2021
BioNTech-Pfizer aşısının AB'de 12-15 yaş grubu için değerlendirme süreci başladı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) yapılan açıklamaya göre, "Comirnaty" adlı aşının 12-15 yaşındaki çocuklarda kullanılabilmesi için yapılan başvurunun ardından başlayan değerlendirme sürecinin haziranda sonuçlanması bekleniyor.

Aşının "hızlandırılmış" değerlendirme sürecinde, 12 yaşından büyük ergenlerin katıldığı klinik çalışmaların sonuçları incelenecek.

Aşı şu anda 16 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanılabiliyor. Kovid-19 hastalığının önlenmesinde kullanılan aşı, "mRNA" adı verilen bir molekül içeriyor. Bu molekülde, hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsünde doğal olarak bulunan "spike" proteini üretilmesine yönelik "talimat" bulunuyor. Aşı, böylece vücudu hastalığa karşı savunmak üzere hazırlıyor.

BioNTech-Pfizer aşısı Aralık 2020'de AB'den onay almış, yıl başında aşının kullanımı başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech-Pfizer aşısının AB'de 12-15 yaş grubu için değerlendirme süreci başladı
Inter'in şampiyonluk kutlamaları Kovid-19 önlemlerinin ihlal edilmesi nedeniyle tartışma konusu oldu
Araştırmaya göre, sıcak hava ve uzun süreli güneş ışığı Kovid-19'un yayılımını azaltıyor
İran'da son 24 saatte 391 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Dünya genelinde 1,15 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

BioNTech-Pfizer aşısının AB'de 12-15 yaş grubu için değerlendirme süreci başladı

BioNTech-Pfizer aşısının AB'de 12-15 yaş grubu için değerlendirme süreci başladı

Dünya genelinde 1,15 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

AB Komisyonu, üye ülkelere AB onaylı aşıları yaptıranlara seyahat kısıtlamalarını kaldırmalarını önerdi

Tam kapanmada 'yaşlılar ve çocuklarla daha fazla ilgilenilmesi' tavsiyesi

Tam kapanmada 'yaşlılar ve çocuklarla daha fazla ilgilenilmesi' tavsiyesi
Dünya genelinde 1,11 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 1,11 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar