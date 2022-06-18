Dolar
17.32
Euro
18.18
Altın
1,839.67
ETH/USDT
1,087.10
BTC/USDT
20,487.00
BIST 100
2,533.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de 5 yaş altı çocuklar için Kovid-19 aşısına tavsiye kararı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) danışmanları, oy birliği ile 6 aylık küçük çocuklara kadar Kovid-19 aşısının yapılabileceği tavsiyesinde bulundu.

İslam Doğru   | 18.06.2022
ABD'de 5 yaş altı çocuklar için Kovid-19 aşısına tavsiye kararı

New York

CDC’ye bağlı bilim insanlarından oluşan danışma kurulu, bugünkü toplantısında, Moderna ve Pfizer/BioNTech’in 5 yaş altı çocuklar için geliştirdiği Kovid-19 aşısını değerlendirdi.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, oy birliği ile 6 aylık küçük çocuklara kadar Kovid-19 aşısının uygulanabileceği tavsiyesinin alındığı kaydedildi.

ABD İlaç ve Gıda Dairesi de (FDA) dün Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının 5 yaş altı çocuklar için geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdiğini duyurmuştu.

Aşıların uygulanabilmesi için, son aşama olarak CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky’nin danışma kurulunun tavsiye kararını imzalaması gerekiyor.

ABD’de Kovid-19 aşısı uygulanmayan son yaş grubu olan 5 yaş altında yaklaşık 17 milyon çocuk bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor
Fatih'te emniyete ait depoda yangın
Aksaray'da Fatih Millet Bahçesi hizmete açıldı
Sarıyer'de inşaat sırasında çöken yola vatandaşlar tepki gösterdi

Benzer haberler

ABD'de 5 yaş altı çocuklar için Kovid-19 aşısına tavsiye kararı

ABD'de 5 yaş altı çocuklar için Kovid-19 aşısına tavsiye kararı

ABD'de 5 yaş altı çocuklar için Kovid-19 aşısına onay verildi

Moderna, Omicron'a karşı daha etkili, destekleyici aşı geliştirdiğini duyurdu

ABD'de maymun çiçeği virüsüne karşı seyahat uyarısı ikinci düzeye çıkarıldı

ABD'de maymun çiçeği virüsüne karşı seyahat uyarısı ikinci düzeye çıkarıldı